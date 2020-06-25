Zambiya Sağlık Bakanı yolsuzluktan gözaltına alındı
Zambiya Sağlık Bakanı Dr. Chitalu Chilufya, yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.
25.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:01
Zambiya Sağlık Bakanı Dr. Chitalu Chilufya, yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı.
Lusaka Times'ın haberine göre, Chilufya, Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (ACC) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haksız kazanç sonucu edinilen gelirle 4 mülk sahibi olmakla suçlandı.
ACC, mülklerin ne olduğuna ilişkin kamuoyuna bilgi vermedi.
Chilufya'nın 9 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Kaynak: AA