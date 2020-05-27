Zambiya Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı
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Zambiya Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Zambiya Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı
27.05.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:01

Zambiya Sağlık Bakanı Chitalu Chilufya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kabine Sekreteri Dr. Simon Miti, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Chilufya'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Miti, Bakan Chilufya'nın kendisini karantinaya aldığını aktardı.

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'nın da hafta sonu yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 920 Kovid-19 vakası görülürken, 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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