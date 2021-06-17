Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti
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Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti

Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda vefat etti
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Zambiya'yı 1964-1991 yıllarında yöneten Kaunda, pazartesi gününden bu yana zatürre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki hastanede bugün vefat etti.

Hafta başında Kaunda'nın ofisinden yapılan açıklamada, Zambiya'nın kurucu liderinin, askeri hastane olan Maina Soko Tıp Merkezine kaldırıldığı bildirilmişti.

Kaunda'nın vefatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Kenneth Kaunda

Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimi kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.

Kaunda, 1960'larda sömürgeci güçlere karşı uyguladığı şiddet içermeyen mücadelesiyle "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.

İktidarının ilerleyen yıllarında otokrat bir rejim uygulayan Kaunda, 1968 yılında ülkesindeki siyasi partileri yasaklamıştı.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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