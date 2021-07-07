Zambiya'nın Kurucu Devlet Başkanı Kaunda için cenaze töreni düzenlendi

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın 17 Haziran'da vefat eden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda için ülkenin başkenti Lusaka'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'nın 17 Haziran'da vefat eden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda için ülkenin başkenti Lusaka'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Lusaka Times'ın haberine göre, başkentteki Holy Cross Katedrali'ndeki törene Zambiya Devlet Başkanı Edgar Chagwa Lungu ile eski Devlet Başkanı Mama Esther Lungu, eski Başkan Yardımcısı Rupiah Bwezani Banda, muhalefet partilerinin temsilcileri ve Kaunda ailesi katıldı.

Kaunda'nın naaşı başkentteki Başkanlık mezarlığının bulunduğu Embassy Park'a defnedilecek.

Naaşı ikinci kez defnedilebilir

Kurucu Devlet Başkanının oğlu Tilyenji Kaunda, Diamond TV'ye verdiği demeçte, babasının vasiyeti doğrultusunda cenazesini 10 yıl önce vefat eden eşi Betty Kaunda'nın yanına nakletmeyi planladıklarını belirtti.

Oğul Kaunda, babasının ikinci kez defnedilmesi konusunda ailenin hemfikir olduğunu kaydetti.

Kaunda'nın diğer oğlu Kaweche Kaunda, dün babasının cenazesinin Embassy Park'a gömülmesini engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Aile üyeleri, hükümetten Kaunda'nın eşi Betty'nin yanına gömülme vasiyetine saygı duyulmasını talep etmişti.

Kenneth Kaunda

Kaunda, 18 Haziran'da zatürre tedavisi gördüğü başkent Lusaka'daki bir askeri hastanede 97 yaşında vefat etmişti.

Kaunda'nın vefatının ardından Zambiya'da bayrakların yarıya indirildiği 21 günlük yas ilan edilmişti.

Zambiya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı 1964 yılından itibaren ülkeyi 27 sene yöneten Kaunda, halk arasında isminin baş harflerinden oluşan "KK" lakabıyla anılıyordu.

Kaunda, İngiliz sömürge güçlerine karşı yürüttüğü şiddet içermeyen mücadelesi ile "Afrika'nın Gandhi'si" lakabını almıştı.

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından Kurucu Devlet Başkanı olarak iktidara gelen Kaunda, 1991 yılında gerçekleştirilen ilk çok partili seçimde kaybederek iktidarı Fredrick Chiluba'ya devretmişti.

Kaunda, Güney Afrika ülkelerindeki dönemin beyaz azınlık yönetimlerine karşı mücadelenin önde gelen figürlerinden biri olmuştu.

Başkanlık sonrası dönemde siyasi itibarını tekrar kazanan Kaunda, bu dönemde AIDS'le mücadele ve uluslararası arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik