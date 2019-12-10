Zambiya'nın ilk devlet başkanına yolsuzlukla mücadele ödülü

10.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:58

Zambiya'nın ilk devlet başkanı Kenneth Kaunda, iktidarı boyunca şeffaflığı savunduğu ve yolsuzlukla mücadele ettiği gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri törenine rahatsızlığı nedeniyle katılamayan 95 yaşındaki Kaunda'nın ödülünü kızı Cheswa Silwizya aldı.

Zambiya'nın ilk devlet başkanı olarak 1964 ile 1991 yılları arasında görev yapan Kaunda, görevi süresince ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarına hizmet götürmesiyle ve yolsuzluklarla mücadele etmesiyle tanınıyor.

Kaynak: AA