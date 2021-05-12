Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi hayatını kaybetti
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Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi hayatını kaybetti

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi (61), dün akşam saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi (61), dün akşam saatlerinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Chilengi'nin geçirdiği kısa süreli bir hastalığın ardından vefatına yönelik üzüntüsünü ifade eden Malanji, Büyükelçi'nin Zambiya ile Türkiye arasındaki ikili ve ticari ilişkileri geliştirmek için çok çalıştığını kaydetti.

Malanji, merhum Büyükelçi Chilengi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da vefat haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, Chilengi'nin ölümünden derin üzüntü duyulduğu kaydedilirken, merhumun ailesine ve Zambiya halkına taziyede bulunuldu.

Joseph Chilengi kimdir?

Chilengi, Ocak 2018'de Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Zambiya'nın Türkiye temsilcisi olarak atandı.

Büyükelçi Chilengi, daha önce Afrika Birliği Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konseyi'nin (ECOSOCC) Sandık Başkanı olarak görev yaptı ve Zambiya'nın Sekreteryasına ev sahipliği yapmasının sağlanmasında etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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