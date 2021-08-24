Zambiya'nın 7. Devlet Başkanı Hichilema, başkanlık yemini ederek görevine başladı
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Zambiya'nın 7. Devlet Başkanı Hichilema, başkanlık yemini ederek görevine başladı

Zambiya'nın 7. Devlet Başkanı Hichilema, başkanlık yemini ederek görevine başladı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimi kazanan ve ülkenin 7. devlet başkanı olan Hakainde Hichilema, bugün yemin ederek görevine başladı.

Zambiya'da 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimi kazanan ve ülkenin 7. devlet başkanı olan Hakainde Hichilema, bugün yemin ederek görevine başladı.

Zambiya'nın 59 yaşındaki yeni lideri Hichilema'nın yemin töreni, başkent Lusaka'daki Ulusal Kahramanlar Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Hichilema, törene katılan binlerce taraftarının önünde İncil'e el basarak "Ben Hakainde Hichilema, bu yüksek makamda görevlerimi sadakatle ve özenle yerine getireceğime yemin ederim." dedi.

Hakainde Hichilema

Zambiya'yı 2026'ya kadar yönetmesi beklenen Hichilema, aynı zamanda ülkenin en zengin iş insanlarından biri. Hichilema, 1962 yılında ülkenin güney kırsalındaki Monze bölgesinde, yoksul çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Zambiya Üniversitesi ile Birmingham Üniversitesinde tamamladığı eğitim hayatının ardından ülkesine dönen Hichilema, 1990'lı yılların başlarından itibaren iş dünyasında bulundu.

Hichilema, 2006 yılında liberal görüşlü Ulusal Kalkınma için Birlik Partisinin (UPND) liderliğine seçilerek siyasete atıldı. 2006 ila 2016 yıllarında girdiği 5 başkanlık yarışını da kaybeden Hichilema, nihayet 12 Ağustos 2021 seçimlerinde en yakın rakibi eski Devlet Başkanı Edgar Lungu'ya yaklaşık 1 milyon oy fark atarak ülkenin yeni Devlet Başkanı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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