Zambiya, Kovid-19 nedeniyle yabancı uyruklu mahkumları serbest bırakıyor Afrika ülkesi Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Afrika ülkesi Zambiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, cezaevlerinin kapasitesinden fazla kişiyi barındırdığını ve buralardaki yoğunluğu azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Kampyongo, "Cezaevlerindeki yabancı uyruklu vatandaşlar serbest bırakılarak ülkelerine iade edilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada, uçuşların askıya alınması nedeniyle günleri biten yabancı uyrukluların da göçmenlik ofislerine giderek, uçuşlarını düzenlemeleri gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkedeki cezaevlerinden yabancı uyruklu kaç mahkumun serbest bırakılacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ise Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılması sonrası bazı eyaletlerde radyodan ders anlatılmaya başlandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin son verilerine göre, kıtada 14 bin 528 Kovid-19 vakası görülürken, 788 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 570 oldu.

Kaynak: AA