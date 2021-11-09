Zambiya, Etiyopya'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

Afrika ülkesi Zambiya'nın, Etiyopya'da ordu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş (TPLF) üyeleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmeye başladığı bildirildi.

Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema'nın ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'da bulunan Zambiyalılardan 31 kişilik ilk grubun tahliye edilerek Lusaka'daki Kenneth Kaunda Havalimanı'na getirildiği belirtildi.

Tahliye sürecindeki desteklerinden dolayı Etiyopya hükümetine teşekkür edilen açıklamada, ülkedeki krizin bir an önce sonlanması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, Addis Ababa'daki Zambiya Büyükelçiliğinin açık kalacağı kaydedildi.

Haberi Kaydet