Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı
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Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı

Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Zambiya Devlet Başkanı Yardımcısı Wina, Kovid-19'a yakalandı
20.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:55

Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Devlet Başkanı Edgar Lungu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Yardımcısı Wina'nın ve kızının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurarak geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ülkede başkan yardımcılığı yapan ilk kadın olan Wina, 79 yaşında.

Şimdiye dek 10 bin 218 vakanın görüldüğü Zambiya'da 269 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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