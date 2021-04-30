Zambiya Devlet Başkanı Lungu, özgür ve adil seçim sözü verdi
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Zambiya Devlet Başkanı Lungu, özgür ve adil seçim sözü verdi

Zambiya Devlet Başkanı Lungu, özgür ve adil seçim sözü verdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ağustos ayında yapılacak genel seçimlerin özgür ve adil olacağını söyledi.

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ağustos ayında yapılacak genel seçimlerin özgür ve adil olacağını söyledi.

Başkent Lusaka'da Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle bir araya gelen Lungu, seçimlerden sonra mutlak kazananın Zambiya halkının iradesi olacağını ifade etti.

Tüm siyasi partilerin seçim sürecine saygı duyması ve sonuçları kabullenmesi gerektiğini belirten Lungu, Zambiya'da sıklıkla sonuçları kabullenme sorunuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

AB Zambiya Delegasyonu Başkanı Jacek Jankowski, Lungu'nun demokratik seçimlerin gerçekleşmesi için gösterdiği kararlılığı överek seçimlere maddi destekte bulunacaklarını aktardı.

Devlet Başkanı Lungu 2016 yılında yapılan seçimleri 100 bin oy farkla kazanmış, Ulusal Kalkınma Birleşik Partisi lideri Hakainde Hichilema seçimlerde hile olduğunu ileri sürmüştü.

12 Ağustos 2021'de yapılacak seçimlerde yarışın yine Lungu ve Hichileme arasında geçmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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