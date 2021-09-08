Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, yeni kabineyi açıkladı
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Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, yeni kabineyi açıkladı

Zambiya Devlet Başkanı Hichilema, yeni kabineyi açıkladı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zambiya'da 12 Ağustos'ta düzenlenen seçimle iktidara gelen Devlet Başkanı Hakeinde Hichilema, yeni kabinesinde görev alacak isimleri açıkladı.

Zambiya'da 12 Ağustos'ta düzenlenen seçimle iktidara gelen Devlet Başkanı Hakeinde Hichilema, yeni kabinesinde görev alacak isimleri açıkladı.

Başkan Hichilema, 24 bakanın bulunduğu kabine üyelerini duyurdu.

Hichilema, kabinede görev alacak bakanların bugün yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Christopher Mvunga'nın istifasını da doğrulayan Hichilema, Mvunga'nın yerine eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Francis Chipimo'nun atandığı bilgisini paylaştı.

Hichilema ayrıca yeni kabinede, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Bakanlığı olmak üzere iki yeni bakanlığın yer aldığını kaydetti. 24 bakanın yer aldığı yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığına Stanley Kakubo, İçişleri Bakanlığına Jack Mwilimbu ve Maliye Bakanlığına Situmbeko Musokotwane getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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