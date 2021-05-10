Zambiya'daki devlet başkanlığı seçimi için 19 kişi adaylık başvurusunda bulundu

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da 12 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için 19 adayın başvuruda bulunduğu bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da 12 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için 19 adayın başvuruda bulunduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Zambiya Seçim Komisyonu, mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu'nun da aday olduğunu açıkladı.

Aday kayıt işlemlerinin dün sona erdiği ülkede 12 Ağustos'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimine 19 kişi adaylık için başvuruda bulundu.

Kesin aday listesinin 17-20 Mayıs arasında duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak