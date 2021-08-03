Zambiya'da seçimlere günler kala muhalif parti üyelerinin öldürülmesi sonrası önlemler artırıldı

Afrika ülkelerinden Zambiya'da, 12 Ağustos'ta düzenlenecek genel seçimler öncesi artan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Afrika ülkelerinden Zambiya'da, 12 Ağustos'ta düzenlenecek genel seçimler öncesi artan şiddet olayları nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Ulusal Seçim Komisyonu, muhalif parti üyesi 2 kişinin öldürülmesi sonrası alınan önlemler kapsamında, başkent Lusaka'nın Kanyama bölgesinde, seçim kampanyalarının askıya alındığını duyurdu.

Artan şiddet olayları nedeniyle bölgeye güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı ve olaylarla ilgili birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, 12 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesi iktidardaki Yurtsever Cephe (PF) ile muhalefetteki Ulusal Kalkınma için Birleşik Parti (UPND) üyeleri arasında 30 Temmuz'da çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak