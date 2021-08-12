Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı bildirildi
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Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı bildirildi

Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zambiya'da bugün düzenlenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile yerel seçimler sırasında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimin sağlanamadığı belirtildi.

Zambiya'da bugün düzenlenen devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri ile yerel seçimler sırasında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişimin sağlanamadığı belirtildi.

Küresel internet erişimini izleyen Netblocks'tan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram ile mesajlaşma uygulamalarının, ülkedeki birden fazla internet sağlayıcısı tarafından kısıtlandığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kısıtlamaların çevrim içi bilgi akışını sınırlandırarak seçimlerin şeffaflığına gölge düşürdüğü kaydedildi.

???????- Seçimlere yoğun katılım

Zambiya Seçim Komisyonuna kayıtlı 8 milyon seçmen, saat 06.00'dan itibaren 12 bin seçim noktasında oy kullandı.

Yerel basın, erken saatlerden itibaren oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluştuğunu ve Zambiyalıların seçimlere yüksek katılım gösterdiğini ifade etti.

Devlet başkanlığı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephenin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışıyor.

Zambiyalılar, bu seçimde devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi üyesini seçiyor.

Lungu ve Hichilema

PF, 2011 seçiminde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidara gelmişti.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimini, iş adamı rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemciler tarafından takip ediliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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Zambiya'da seçimler sırasında sosyal medyaya erişimin kısıtlandığı bildirildi - Haberler
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