Zambiya'da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı
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Zambiya'da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı

Zambiya'da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı
02.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:10

Zambiya'da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Zambiya'da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Zambiya'nın kuzeybatısındaki Manyinga bölgesinde bulunan Kabompo Nehri üzerindeki köprüden geçiş yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu otobüs yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı. Polis Sözcüsü Esther Katongo, yaptığı açıklamada kaza sonucu 6 yolcunun ağır yaralandığını, 9 yolcunun ise hafif yaralı olduğunu aktarırken, yaralıların Loloma Mission Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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