Zambiya'da otobüs şarampole uçtu: 4 ölü, 15 yaralı

Zambiya'da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Zambiya'da otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Zambiya'nın kuzeybatısındaki Manyinga bölgesinde bulunan Kabompo Nehri üzerindeki köprüden geçiş yaptığı sırada şoförün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu otobüs yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Kazada 4 yolcu hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı. Polis Sözcüsü Esther Katongo, yaptığı açıklamada kaza sonucu 6 yolcunun ağır yaralandığını, 9 yolcunun ise hafif yaralı olduğunu aktarırken, yaralıların Loloma Mission Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA