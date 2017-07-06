Zambiya'da Kundaklama Olayları Ohal İlan Ettirdi

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, ülkede son dönemde artan kundaklama olayları nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.



Yerel basındaki haberlere göre, Zambiya Ulusal Bankası ve halk pazarı yangınlarının kundaklama ve sabotaj olduğu belirtilerek, bu tür olaylara karşı önlem için OHAL ilan edildiği duyuruldu.



Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, yaptığı açıklamada, son günlerde artan kundaklama ve sabotajların devlet otoritesine karşı gerçekleştirildiğini ifade etti.



OHAL'in ne kadar süreceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Uzmanlara göre bu durum, Zambiya ana muhalefet lideri Hakainde Hichilema'nın tutuklanması ile başlayan siyasi gerginliğin yansımaları olarak görülüyor.



Hichilema'yı cezaevine götüren süreç



Zambiya'da 11 Ağustos 2016'da yapılan seçimlerde iktidardaki Yurtsever Cephenin (PF) lideri Edgar Lungu, oyların yüzde 50,3'ünü alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.



Oyların yüzde 47,6'sını alan UPND lideri Hakainde Hichilema, seçime hile karıştırıldığını savunarak sonuçlara itiraz etmişti. Hichilema'nın Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz 5 Eylül 2016'da reddedilmişti.



Ülkenin batısında düzenlenen geleneksel törende Devlet Başkanı Lungu'nun konvoyunun geçişini kendi araç konvoyuyla engellediği iddia edilen Hichilema, olaydan birkaç gün sonra 11 Nisan'da "vatana ihanet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Hichilema'nın avukatı Jack Mwiimbu, daha önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin evine yapılan baskında biber gazı kullanıldığını ve kimyasal maddelerle doğrudan temas nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bir hastalıktan muzdarip olduğunu öne sürmüştü. Mwiimbu, "Polis durumdan haberdar edildi ama Hichilema hastaneye kaldırılmadı." demişti.



Zambiya yasalarına göre "vatana ihanet" suçu idamla cezalandırılıyor.