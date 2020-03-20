Zambiya'da Kovid-19 nedeniyle futbol maçları ertelendi Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları ertelendi.

Zambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünyada yayılan Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında ülkedeki tüm futbol aktivitelerine ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

Afrika kıtasında Nijerya, Mısır ve Güney Afrika da dahil olmak üzere 16 ülke Kovid-19 nedeniyle futbol maçlarını ertelemişti.

Kaynak: AA