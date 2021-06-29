Zambiya'da Kovid-19 nedeniyle barlar ve kumarhaneler iki hafta kapatıldı
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Zambiya'da Kovid-19 nedeniyle barlar ve kumarhaneler iki hafta kapatıldı

Zambiya'da Kovid-19 nedeniyle barlar ve kumarhaneler iki hafta kapatıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında barlar ve kumarhanelerin iki hafta süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında barlar ve kumarhanelerin iki hafta süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Zambiya Yerel Yönetim Bakanlığı Daimi Sekreteri Matthew Ngulube, yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkedeki barlar, gece kulüpleri ve kumarhanelerin iki hafta kapatıldığını belirtti.

İşletmelerin sadece paket servis esasına göre çalışacağını aktaran Ngulube, kapatmanın 14 gün içinde incelemeye tabi olduğunu söyledi.

Zambiya Emniyet Müdürü Kakoma Kanganja da kamu ve ticari kuruluşları Kovid-19 önleme düzenlemeleriyle ilgili olarak yasaları çiğneme alışkanlığı konusunda uyardı.

Ülkede şimdiye kadar 149 bin 661 Kovid-19 vakası görülürken 2 bin 91 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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