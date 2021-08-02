Zambiya'da Kovid-19 kısıtlamaları sonrası okullar yeniden açıldı
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Zambiya'da Kovid-19 kısıtlamaları sonrası okullar yeniden açıldı

Zambiya'da Kovid-19 kısıtlamaları sonrası okullar yeniden açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkelerinden Zambiya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Afrika ülkelerinden Zambiya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının azaltılmasıyla okullarda eğitime yeniden başlama kararı aldı.

Hükümet Sözcüsü Amos Malupenga, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının azaldığına dikkati çekti.

Malupenga, bazı sınıflar için eğitimin 5 Ağustos itibarıyla yeniden başlayacağını bildirerek, üniversiteler, kolej ve enstitülerde de eğitimlerin çevrim içi şeklinde devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan restoranların ve spor salonlarının 3 hafta süreyle kapalı kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Zambiya'da vaka sayısı 197 bine yaklaşırken, 3 bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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