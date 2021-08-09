Zambiya'da iktidar muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesinden endişeli
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Zambiya'da iktidar muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesinden endişeli

Zambiya'da iktidar muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesinden endişeli
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, 12 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefetin sonuçları kabul etmekte isteksiz olduğu uyarısında bulundu.

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Lungu, 12 Ağustos'ta yapılacak seçimler öncesi muhalefetin sonuçları kabul etmekte isteksiz olduğu uyarısında bulundu.

Afrika Birliği ve İngiliz Milletler Topluluğunun seçim gözlem heyeti üyeleriyle başkent Lusaka'da bir araya gelen Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) 2016'da olduğu gibi seçim sonuçlarını kabullenmekte isteksiz olduğu endişesini paylaştı.

Her seçimde kazanan ve kaybedenin olduğunu dile getiren Lungu, iş adamı Hakainde Hichilema'nın başında olduğu UNDP'nin hiçbir zaman sonuçları kabul etmeye yanaşmadığını belirtti.

Lungu, gözlemcilerin tarafsız şekilde seçim sürecini izlemesi ve seçim sonuçlarına etki etmemesini umduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, muhalif başkan adayı Hichilema, seçim turunu sürdürdüğü ülkenin güneyindeki Livingstone'da kazanmak için yeterli ilgiye sahip olduğunu ve seçimleri kaybetmenin sonuçlar üzerine yapılmış bir sabotaj olacağını ifade etti.

Hichilema, 2015'teki seçimleri 27 bin oyla kaybetmişti.

Lungu, muhalif UNDP ve iktidardaki Yurtsever Cephe (PF) yanlıları arasında çıkan şiddet olayları nedeniyle ay başında orduyu görevlendirmişti.

Zambiyalıların 12 Ağustos'ta cumhurbaşkanı, genel ve yerel seçimler için sandık başına gitmesi planlanıyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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