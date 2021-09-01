Zambiya'da ele geçirilen "kaçak" Kovid-19 aşıları imha edildi

Zambiya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 10 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı imha edildi.

Zambiya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 10 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı imha edildi.

Zambiya İlaç Düzenleme Kurumundan (ZAMRA) yapılan açıklamada, Valden Findlay isimli firma tarafından izinsiz olarak ithal edildiği tespit edilen Hayatvax üretimi 10 bin doz Kovid-19 aşısının imha edildiği bildirildi.

Aşıların ZAMRA ile Zambiya Gelir İdaresinin (ZRA) ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu başkent Lusaka'daki Kennet Kaunda Havalimanı'nda ele geçirildiği belirtildi.

Çin'in Sinopharm aşısının Birleşik Arap Emirlikleri'nde üretilen versiyonu olan Hayatvax Kovid-19 aşılarının Zambiya'da kullanım izni bulunmuyor.

Hayatvax aşıları, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) "acil kullanım" listesinde de yer almıyor.

Zambiya'da Kovid-19

Zambiya'da bugüne kadar 575 bin 29 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, aşıları tamamlanan kişi sayısı 269 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 182 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 206 bin 327'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ülkede bugüne kadar 3 bin 602 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik