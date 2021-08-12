Zambiya'da devlet başkanı, milletvekilleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için oy verme işlemi başladı
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Zambiya'da devlet başkanı, milletvekilleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için oy verme işlemi başladı

Zambiya'da devlet başkanı, milletvekilleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için oy verme işlemi başladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da halk, devlet başkanı, parlamento üyeleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için sandık başına gitti.

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da halk, devlet başkanı, parlamento üyeleri ve bölge konseyi liderlerini seçmek için sandık başına gitti.

Zambiya Seçim Komisyonuna kayıtlı 8 milyon seçmen saat 06.00'dan itibaren 12 bin seçim noktasında oyunu kullanmaya başladı.

Devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephe'nin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisi'nin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışacak.

Zambiyalılar, devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi liderini seçecek.

Lungu ve Hichilema

PF, 2011 seçimlerinde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidarı devralmıştı.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimlerini, rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Varlıklı bir iş insanı olan ve daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemcilerce takip edilecek.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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