Zambiya'da Afrika Günü vesilesiyle 579 mahkum affedildi

Zambiya'da hükümet, Afrika Günü vesilesiyle 579 mahkum için af kararı verdi.

Zambiya'da hükümet, Afrika Günü vesilesiyle 579 mahkum için af kararı verdi.

İçişleri Bakanı Daimi Sekreteri Masiye Banda, basına yaptığı açıklamada, ülke anayasasına bağlı kalarak bazı mahkumların affedildiğini açıkladı.

Aralarında 31 kadın mahkumun bulunduğu 579 tutuklunun affedildiği bildirildi.

Affedilen mahkumların, belli bir süre rehabilitasyon merkezlerinde tedavi göreceği kaydedildi.

Afrika Birliği (AfB), kuruluş yıl dönümüne tekabül eden 25 Mayıs'ı Afrika Günü ilan etti. Her yıl 25 Mayıs tüm dünyada Afrika Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak