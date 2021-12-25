Zambiya'da 5 binden fazla kişi altın madenini işgal etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zambiya'da 5 binden fazla kişi altın madenini işgal etti

Zambiya'da 5 binden fazla kişi altın madenini işgal etti
AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Zambiya'da 5 binden fazla yerli ve yabancının başkent Lusaka yakınlarındaki bir altın madenini işgal ettiği bildirildi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Zambiya'da 5 binden fazla yerli ve yabancının başkent Lusaka yakınlarındaki bir altın madenini işgal ettiği bildirildi.

Zambiya Madencilik Bakanı Paul Kabuswe, bölgeye yaptığı ziyarette, Merkez vilayetindeki madenlerde altın arayan kartellerin ulusun varlıklarını kendi kişisel çıkarları için kullandığını söyledi.

Madende altın temizleyen 5 binden fazla yerli ve yabancının olduğunu dile getiren Kabuswe, son olarak ülkenin kuzeyindeki Kasenseli'deki altın madenlerindeki çıkarma faaliyetlerini ölümlere yol açtığı için askıya aldıklarını aktardı.

Merkez Vilayeti Bakanı Credo Nanjuwa, maden yatağının korunması için bölgeye askeri birliklerin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyanın en büyük ikinci bakır üreticisi olan Zambiya, yeni bulunan altın madenlerinde yasa dışı madencilikle mücadele içerisinde.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title