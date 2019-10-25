Zambiya'da 283 mahkuma Bağımsızlık Günü affı

25.10.2019 19:30

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungui, Bağımsızlık Günü dolayısıyla 283 mahkum için af yetkisini kullandı.

Zambiya İçişleri Bakanı Stephen Kampyongo, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Lungui'nin, 24 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 283 mahkumu affettiğini belirtti.

Kampyongo, aftan yararlananların 38'nin kadın ve 244'ünün erkek olduğunu kaydetti.

Zambiya, dün bağımsızlığını 55. yılını kutladı.

Kaynak: AA