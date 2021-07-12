Zambiya'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla dostluk maçı oynandı
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Zambiya'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla dostluk maçı oynandı

Zambiya'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla dostluk maçı oynandı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle Türk ve Zambiyalı takımlar arasında dostluk maçı düzenledi.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle Türk ve Zambiyalı takımlar arasında dostluk maçı düzenledi.

Başkent Lusaka'da yapılan spor etkinliği öncesinde konuşan Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Türkiye'nin tıpkı Zambiya gibi demokrasiye ve milli birliğe güçlü şekilde bağlı olduğunu söyledi.

"Hepimiz ülkemiz için ortak değerleri ve sevgiyi paylaşıyoruz." diyen Cırcıroğlu, darbe girişiminde cesurca direniş gösteren ve ülkeleri uğruna can veren vatanseverleri saygıyla andığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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