Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wina Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina ile bir araya geldi.
Oktay, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan Wina ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü.
Görüşmede, Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi de yer aldı.