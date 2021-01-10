Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor
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Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor

10.01.2021 08:48 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:02
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor

DÜZCE'de, 112 Acil ambulansını kullanan acil tıp teknisyeni Dilek Ünal (36), ekipteki 1 acil tıp teknisyeni ve 1 paramedik ile birlikte zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

DÜZCE'de, 112 Acil ambulansını kullanan acil tıp teknisyeni Dilek Ünal (36), ekipteki 1 acil tıp teknisyeni ve 1 paramedik ile birlikte zamanla yarışarak hayat kurtarıyor. Hem acil tıp teknisyenliği hem de ambulans şoförlüğü yapan Ünal, "Mesleki açıdan hem hastaya müdahale edip hem araç kullanmak tabii ki zor. Ama bir sağlıkçı olarak hastaya benim de müdahale ediyor olmam onlara da kolaylık sağlıyor" dedi. 

Düzce 112 Acil Başhekimliği'ne bağlı Kaynaşlı 1 nolu 112 Acil İstasyonu'nda 9 yıldır görev yapan acil tıp teknisyeni Dilek Ünal, hem ambulans kullanıyor hem de hastalara müdahale ediyor. Zamana ve yollara meydan okuyarak hastaların hayatını kurtaran Ünal, 7 yıldır ambulans şoförlüğü yaptığını ifade ederek, "9 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum. Mesleğimi çok severek yapıyorum. 2014 yılından bu yana ambulans şoförlüğü yapıyorum. Mesleki açıdan hem hastaya müdahale edip hem araç kullanmak tabii ki zor. Ama bir sağlıkçı olarak hastaya benim de müdahale ediyor olmam onlara da kolaylık sağlıyor. Dışarıdan insanlar bir kadın sürücü gördükleri zaman şaşırıyorlar ama bir yandan da hoşlarına gidiyor. Güzel geri dönüşler de alıyoruz" dedi.

Özellikle pandemi döneminde hem kendi sağlıkları hem de hasta ve yakınlarının sağlıkları için belirlenen kurallara uyulması gerektiğini belirten Ünal, "Bizim amacımız hastaları yaşatmak, hayatta tutmak. Onları yaşatmak için bizim ayakta olmamız lazım. Bu nedenle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak hem bizler daha kolay koşullarda hastalarımıza müdahale etmiş oluruz hem de hastalarımızın ve yakınlarının sağlıkları daha güvende olur" diye konuştu. 

Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor
Dilek zamanla yarışıp, hayat kurtarıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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