Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında

21.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:17
Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında

Ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren acil servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorlaşan şartlarda görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren acil servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde zorlaşan şartlarda görevlerini fedakarca sürdürüyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günden bu yana mesai kavramı gözetmeksizin çalışan acil servis personeli, hastaları hayatta tutabilmek için adeta zamanla yarışıyor.

Karabük'te 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde 255 personel, 93 UMKE gönüllüsü, 43 acil yardım ambulansı ve 16 acil yardım istasyonu ile 24 saat hizmet veriliyor.

Acil çağrılara en kısa sürede ulaşmak için mücadele veren ekipler, iş yüklerinin arttığı salgın sürecinde vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulunuyor.

"Hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız"

Acil tıp teknisyeni Semiha Güneri, AA muhabirine, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için ellerinde geleni yaptıklarını söyledi.

Salgın sürecinde ise çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını belirten Güneri, süreçten sağlık çalışanlarının mücadelede en ön safta yer aldığı için daha fazla etkilediğini dile getirdi.

Güneri, salgın döneminde çalışırken tüm önlemlerini almaları gerektiğini vurgulayarak, "Çift maske ve N95 maskeler taktık. Tulumlar giydik. Bunlar hareketlerimizi yavaşlattı. Bize nefes almamızda zorluklar yaşattı ayrıca hem kendimizi hem de ailemizi korumak zorundayız. Eskisi gibi eve gittiğimde çocuklarımı kucağıma alıp sevemedim. Yani bizim için daha zor bir süreç oldu." diye konuştu.

Tedbirlere uymanın önemine işaret eden Güneri, şunları kaydetti:

"Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Kalabalığa girmemiz gerektiğinde maskelerimizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde mutlaka ama mutlaka takmalıyız. El hijyeni, mesafe ve maske çok önemli. Bunlar olmazsa olmaz üçlü. Hiç tereddüt etmeden aşılarımızı olduk. Çift doz aşımı oldum. Aşımı oldum diye de korunmayı bırakmadım. Hiç kimsenin de bırakmaması gerekiyor. Aşılarımızı olacağız. Mesafemizi korumaya devam edeceğiz. İnşallah virüsten kurtulacağız."

"Ailemle belli bir süre görüşemedim"

Paramedik Samet Şık da sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede en ön cephede yer aldığını söyledi.

Salgın sürecinde çalışmanın zorluklarına değinen Şık, "Virüs tehdidi altında çalışmak, şartlarımızı zorlaştırdı. Psikolojik olarak da etkilendik. Ailemle belli bir süre görüşemedim. Görüştüğümüzde de sosyal mesafeye dikkat ettik." dedi.

Şık, salgının devam ettiğine dikkati çekerek, "Aşımızı olduk. Aşılanma süreci de devam ediyor. Bu, ülkemiz için çok iyi bir şey ama korunmaya da devam etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Türkan Şoray Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Deniz Türüç Gökhan Gönül Özcan Bizati Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zamanla yarışan acil servis ekipleri gece gündüz demeden görev başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:19:21. #1.15#
title