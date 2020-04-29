Zamanında teslim edilmediği için durdurulan kiralık araçta uyuşturucu bulundu Osmaniye'de zamanında teslim edilmediği için polis ekiplerince durdurulan kiralık otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de zamanında teslim edilmediği için polis ekiplerince durdurulan kiralık otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesine giriş yaptığı ve kiralandığı firmaya zamanında teslim edilmediği belirlenen otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilerek Sülemiş Köprü girişinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 6 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi, otomobilde bulunan M.C.B. B.K. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA