Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor
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Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor

13.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:17
Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor

Saray ve zenginlerin köşklerini süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor.

Saray ve zenginlerin köşklerini süsleyen 200 yıllık tarihi saatler, şimdilerde antikacıların koleksiyonlarında sergileniyor.

Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nda bulunan çoğu Avrupa yapımı 200 yıllık tarihi saatler, zamana direniyor. Zamana tanıklık eden tarihi saatler şimdilerde antikacıların salonlarında meraklılarını bekliyor.

"Eskiden bu saatler saray ve köşklerde bulunurdu"

Tarihi saatlerin eskiden saraylarda ve zenginlerin evlerinde bulunduğunu belirten Gaziantep Özaslan Antika Sergi Sarayı'nın sahibi Hanifi Özaslan, "Bu saatler eskiden zenginlerin evlerinde bulunurdu. Genelde köşk ve saraylarda bu saatlerden kullanılırdı. Burada saatleri sergiliyoruz. Saatlerin çoğu Avrupa yapımıdır. Bu saatler 1850 yılları yapımıdır. Osmanlı'da cami ve sarayda kullanılan saatler var. Saatlerin hepsi 100 ile 200 yıllık saatlerdir. Bu saatler antika değeri taşıdığı için çok değerli saatlerdir. Genelde yurt dışına çıkan bazı aileler bunları yanlarında götüremedikleri için biz antikacılara satıyor. Bizde bunları alıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor
Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor
Zamanın tanıkları antika salonlarını süslüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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