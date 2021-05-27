Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
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Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?

Zaman makinesini çalıştıran Tozkoparanları neler bekliyor?
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, çocuklar ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan İskender, yirmi beşinci bölümüyle ekranlara geliyor…

30 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

İskender'in Rüya'yı kurtarmasıyla gerçekler ortaya çıkar ve Rüya, sonunda Tozkoparan İskender'in günümüze bir zaman yolculuğu sonrası geldiğine ikna olur. Üstelik Rüya, öğrendiği bu bilginin şokunu atlatamadan bir başka acı gerçekle daha yüzleşmek zorundadır. İskender, bu zamana ait değildir ve zaman makinesi hazır olur olmaz kendi zamanına geri dönecektir. Mavi Ay, İskender ile bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklarına inanamamaktadır ve okullar arası turnuvaya İskender olmadan katılmak zorunda kalacakları için de bir hayli üzgündür. Kasırga takımı ise turnuvada TAYGU Koleji'ni Mavi Ay'ın temsil edecek olmasını kendilerine yediremez. Giovanni, zaman makinesiyle yolculuğun yakın olduğunu anlayınca kendi zamanına gitmeden önce Kasırga'ya son bir hile planı daha verir. Bu hileyle Mavi Ay'ın turnuvada rezil olması neredeyse kesin gibidir. Diğer yandan Rüya, İskender'in gitmemesi için elinden geleni yapmaya çalışırken, tarihte bir şeylerin değişmeye başladığını fark eder. İskender'in zihgirinden babasının çizdiği ağaç sembolünün silinmesinin ardından tarih kitapları da artık Tozkoparan İskender'i bir hain olarak anmaktadır.

Her şeyin sarpa sardığı bir anda Savaş Hoca elinde taşla çıka gelince, Tozkoparanlar için geçmişe gidip her şeyi tekrar yoluna koymak için bir fırsat doğar. Fikri makineyi hazır hale getirirken İskender ve Salih de yola revan olmak için gerekli hazırlıkları yaparlar. Sonunda İskender'in ait olduğu zamana giden portal açılır. Ancak Salih, Fikri ve İskender portaldan geçtikten sonra, onları hiç tahmin edemeyecekleri sürprizler ve zorlu sınavlar beklemektedir.

Kasırga'nın yaptığı hile işe yarayacak mı? Rüya, İskender'e veda etmeyi kabullenebilecek mi? Mavi Ay'ın vermesi gereken zor karar ne? Zaman makinesini çalıştırıp portaldan geçen Tozkoparanları neler bekliyor? İskender tarih kitaplarına bir hain olarak geçmekten kendisini kurtarabilecek mi?

Kaynak: Bültenler

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