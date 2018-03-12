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Zaman Kuşu: Neş'e Erdok…

Bozlu Art, figür resminin önde gelen temsilcilerinden Neş'e Erdok'un yaşamı ve eserlerini içeren, yazarlığını Oğuz Erten'in yaptığı Zaman Kuşu: Neş'e Erdok'un Yaşamı ve Sanatı isimli kitap dolayısıyla hazırlanan sergiye ev sahipliği yapacak.

Zaman Kuşu: Neş'e Erdok…

Bozlu Art, figür resminin önde gelen temsilcilerinden Neş'e Erdok'un yaşamı ve eserlerini içeren, yazarlığını Oğuz Erten'in yaptığı Zaman Kuşu: Neş'e Erdok'un Yaşamı ve Sanatı isimli kitap dolayısıyla hazırlanan sergiye ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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