Zaman Gazetesi Operasyonlarını Protesto Eden 4 Kişiye Gözaltı

Zaman Gazetesi Operasyonlarını Protesto Eden 4 Kişiye Gözaltı

SAMSUN'da kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto eden 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Zaman Gazetesi Operasyonlarını Protesto Eden 4 Kişiye Gözaltı

SAMSUN'da kapatılan Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto eden 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, Zaman Gazetesi'ne yönelik operasyonları protesto eden, kapatılan kurumlarda görev alan 1'i kadın, 4 kişiyi Samsun merkez ve Alaçam ilçesinde belirlenen adreslere yaptığı operasyonla gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Samsun

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