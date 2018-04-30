Zaman Gazetesi Davasında Karar

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada, 10 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Zaman Gazetesi Davasında Karar

FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada, 10 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Kaynak: Dunya.com

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