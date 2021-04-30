Zaman daralınca adaylar en çok bu hatayı yapıyor!

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na az bir süre kalması nedeniyle adaylara ve ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 2 aydan kısa bir zaman kaldı. Adayların sınava kalan kısa süreyi düşünerek paniğe kapıldıklarını ve konu çalışmalarını bırakıp soru çözümlerine başladıklarını belirten uzmanlar, bu çalışma şeklinin yapılan en önemli hatalardan biri olduğunu vurguluyor. 26 – 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS için uzmanlar, hem adaylara hem de ailelere stresi azaltmaya ve motivasyonu artırmaya yönelik önemli tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlar, tam kapanma sürecinin de verimli bir bireysel hazırlık kampına dönüştürülebileceği hatırlatmasını yapıyor.

Kalan süre için verimli bir program yapılmalı

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, kalan zamanı verimli bir şekilde geçirebilmeleri için adayların iyi bir çalışma programı yapmaları gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir program hem günün daha verimli bir şekilde geçirilmesini sağlar hem de zamanı daha iyi değerlendirmiş olurlar. Çalışma programını gün içinde verimli oldukları saatler doğrultusunda, her ders için dengeli bir çalışma zamanı oluşturarak hazırlayabilirler. Sınava hazırlanırken yapılan en önemli hatalardan biri kalan kısa zamanı da düşündüklerinde adayların paniğe kapılarak konu çalışmalarını bırakıp soru çözümleri üzerinden ilerlemeleri. Ne kadar çok soru çözülse eğer konunun ana hatları iyi öğrenilmemişse zaman içerisinde yanlış sayıları artacaktır. O nedenle önce eksik olan konular tamamlanıp sonrasında öğrenilenleri pekiştirmek için soru çözümleri yapılmalı."

Deneme sınavları süre ile çözülmeli

YKS'de çıkmış önceki yıllara ait soruların çözülmesini öneren Tözeniş, "Yakın geçmişten başlayarak çıkmış olan soruların çözülmesi, sınavda olası soru tiplerinin görülmesini sağlar. Deneme sınavları, gerçek bir sınav gibi değerlendirilerek ve zaman tutularak çözülmeli. Böylece adaylar hem sınav alışkanlıklarını oluşturmaya başlayacak hem de sınavda zaman kullanımını öğrenecektir. Deneme sınavlarından sonra sonuçlar mutlaka analiz edilmeli ve yanlışların neden yapıldığı tespit edilmeli. Bilgi eksikliği varsa konuya bir kez daha dönüp eksikler tamamlanmalı. Dikkat eksikliğinden kaynaklı yanlışlarda ise o konuyla ilgili soru çözümleri yapabilir." dedi.

Sınav için ana malzeme 'Motivasyon'

Adaylara öncelikle derin bir nefes almalarını ve bundan sonraki zamanda neler yapabileceklerine odaklanmalarını tavsiye eden Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Bir yemek yapılırken, bu yemeğin olmazsa olmaz malzemeleri yoksa sonuçta lezzeti olmayan bir yemek ortaya çıkar. Sınav içinde ana malzeme motivasyon. Sınava dair bir hedef olursa bu adaylara her gün için bir motivasyon sağlayacaktır. Hedefleri ve meslek seçimlerine yönelik kararsızlığa düştüklerinde hayal kurabilirler. 20 yıl sonra kendini nasıl bir insan olarak gördüğü, nasıl bir iş yaptığı, evinin ve çalıştığı yerin nasıl bir ortamı olduğu ile ilgili hayaller olabilir. Bu aynı zamanda beyni de kuvvetlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kalan sürede beslenme ve uykuya dikkat!

Çok ağır fiziksel güç kullanmalarını gerektirmeyen egzersizlerin adaylara kendilerini daha iyi hissettirebileceğini belirten Tözeniş, "İmkân oldukça açık hava yürüyüşleri yapabilir. Kalan sürede beslenme ve uyku düzenine de dikkat edilmeli. Sabah erken kalkma alışkanlığını şimdiden kazanmak şu an için günün daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Sonrası için de iyi dinlenmiş olarak sınava girilmesine yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Ebeveynler olumsuz geri bildirimlerden kaçınmalı

Ebeveynlerin hem hazırlık sürecinde hem de sınav sonrasında gençlerin yanında olması gerektiğini vurgulayan Tözeniş, "Sınava hazırlanan adaylar için en büyük motivasyon kaynaklarından biri de ebeveynlerinin tutumları. Sınavla ilgili sürekli olumsuz geri bildirimde bulunmak, ders çalışması için zorlamak onu daha da kaygılandıracaktır. Bunların yerine onunla hayalleri konuşulabilir. Neler yapmak istiyor, bu yapmak istedikleri ile ilgili ona nasıl yardımcı olunabileceği hakkında fikir alışverişi yapılabilir. Bu konuşmalarda hem çocukların beklentileri daha iyi anlaşılabilir hem de onun beklentileri öğrenilerek iletişim güçlendirilebilir." dedi.

Tam kapanma verimli bir bireysel hazırlık kampına dönüştürülebilir…

Sınava kalan sürenin bir kısmının tam kapanma dönemine denk geldiğine de dikkat çeken Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş; adayların bu dönemde diğer aday arkadaşlarıyla farklı dijital platformlar üzerinden düzenleyecekleri etüd ortamlarında; soru çözme, eksik konurla ilgili beyin fırtınası yaparak, öğrendiklerini kalıcı hale getirebileceklerini dile getirdi. Tözeniş adayların tam kapanma dönemini fırsata çevirmeleri için önerilerini sürdürdü:

"Soru çözümleri ve deneme sınavlarına ağırlık verilebilir, geçmiş konulara dair tekrarlar yapılabilir, des dışında kitap okumak için de daha fazla zaman bulunabilir."

Tözeniş adayların bu süreci doğru doğru planlamayla verimli bir bireysel hazırlık kampına dönüştürebilirleceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler