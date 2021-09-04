'Zam yapılırsa taksi sorunu çözülür'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerle ilgili artan şikayetler üzerine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerle ilgili artan şikayetler üzerine açıklamalarda bulundu.

Taksicilerin, müşterilerin gidilecek yeri beğenmedikleri, durmadıkları ve nezaket dışı tavırlar sergiledikleri iddialarını yanıtlayan Aksu şunları kaydetti.

Aksu İstanbul'da taksi bulma sıkıntısına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialarda bulundu.

Aksu İstanbul'da taksi bulamama sorununa zammın çözüm olacağını kaydetti.

Aksu zam miktarı ile ilgili olarak da şunları söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı