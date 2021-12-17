Zam Sonrası Asgari Ücretli Geçinebilecek mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak açıklandı. VOA Türkçe ekibi, asgari ücretli bir fabrika işçisinin evine giderek asgari ücrete yapılan son zamla ilgili görüşünü aldı

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet