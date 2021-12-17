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Zam Sonrası Asgari Ücretli Geçinebilecek mi?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2022 yılı asgari ücret miktarı 4 bin 250 lira olarak açıklandı. VOA Türkçe ekibi, asgari ücretli bir fabrika işçisinin evine giderek asgari ücrete yapılan son zamla ilgili görüşünü aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.'

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."

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