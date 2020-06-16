Zalim İstanbul final fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul fragmanı izle.. Zalim İstanbul finalinde neler olacak?
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Zalim İstanbul final fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul fragmanı izle.. Zalim İstanbul finalinde neler olacak?

Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilerek takip edilen dizi Zalim İstanbul 22 Haziran 2020 Pazartesi günü 39. bölümüyle sevenlerine veda ediyor. Final yapacak olan Zalim İstanbul finalinde neler olacak?? İşte Zalim İstanbul dizisinden duygulandıran son..

16.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:42

ZALİM İSTANBUL FİNAL FRAGMANI

Zalim İstanbul'dan sevenlerine kötü haber.. İzleyicisini ekrana kilitleyen Zalim İstanbul ekranlara veda etme kararı aldı. Zalim İstanbul izleyicisine final bölümünde de duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor İşte o anlar...

ZALİM İSTANBUL FİNALİNDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 39. Bölüm Final Fragmanı yayında! Peş peşe gelen ölümler Karaçay Köşkünün karalar bağlamasına neden oluyor!

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...

Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de!

Zalim İstanbul final fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul fragmanı izle.. Zalim İstanbul finalinde neler olacak?
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