Zalim İstanbul Dizisinin Güzel Oyuncusu Sevcan Sini'den Anlamlı Destek

02.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:17

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden yoğun ilgi devam ediyor. Bunlardan biri de Sevcan sini oldu.

Başarılı oyuncu topladıkları kapakları getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. sevcan sini fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, "önümüzdeki günlerde kış soğuklarıçok olacak kapımızın önüne bir kap su koyalım hayvanları ihmal etmeyelim" derken herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.

Psikiyatr Dr. Oya karakteri ile Zalim İstanbul dizisine dahil olan güzel oyuncu Sevcan Sini, dizideki tüm dengeleri bir anda değiştirdi. Ailenin derinlerde kalmış tüm gizemlerini bir diğer aile üyesine farkettirmeden sorgularken, Karaçay Ailesi' nin sırlarını yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Şeniz Karaçay için büyük bir tehdit haline gelen Oya, Şeniz Karaçay' dan nasibini aldı. Oya'nın geçmişte bağımlı olduğunu öğrenen Şeniz, bununla Oya'yı tehdit etti. Buna rağmen Oya boyun eğmedi ve ailenin en büyük sırrını ortaya çıkardı. Bundan sonra olayların nasıl gelişeceği merak konusu. Yeni bölümleri heyecanla seyretmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Bültenler