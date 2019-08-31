Zalim İstanbul 2. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

31.08.2019 10:44

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul 2. sezon fragmanı yayınlandı. Gün saymaya başlayan hayranları yeni sezon fragmanı ile merak içinde kaldı. Fragmanda tekerlekli sandalyeden kalkarak herkesin şaşkın bakışları için yürüyen Nedim heyecan yarattı. Zalim İstanbul, Ceren'in hamile olduğu ortaya çıktığı 9. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak?

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2. sezon fragmanı Kanal D tarafından paylaşılan Zalim İstanbul yeni sezonu yakında başlayacak. Kesin tarih belli olduğu zaman sizlerle hemen paylaşacağız. Yeni sezon, Cemre ve Nedim'in konağa dönüşüyle mi başlıyor? Karaçay malikanesine yürüyerek gelen kişi Nedim mi?

ZALİM İSTANBUL SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...