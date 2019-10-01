01.10.2019 08:29

30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 13. bölümünde Cemre ve Cenk, herkesi şok eden bir olaya imza atıyorlar! Son bölümde yaşananları Zalim İstanbul 13. son bölüm izle ile öğrenebilir Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ile bir sonraki bölümde neler olacağını öğrenebilirsiniz. Zalim İstanbul 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul 13. son bölüm izle

ZALİM İSTANBUL 13. BÖLÜM İZLE…

ZALİM İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE…



ZALİM İSTANBUL 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk, Nedim' annesi ve Ceren tarafından uygulanan şiddete fazla dayanamaz. Karar vermiştir; onu, bu durumdan kurtaracaktır. Bu yolda ona en büyük yardımcı olacak kişi ise Cemre'dir. Ona planını anlatır. Cemre, Nedim'in sağlığına kavuşması ve yaşadığı manevi-fiziki şiddetten kurtulması için Cenk'in planını kabul eder. Plan dahilinde imza attıkları bir olay öncelikle Şeniz ve Ceren olmak üzere herkese büyük şok yaşatır.

Nedim ise, Ceren'in dolduruşuna geldiğinden Cemre'ye karşı mesafeli davranır. Cenk ile aşk yaşadığını düşündüğünden Cemre'ye tavır alır. Cemre, Nedim'in bu davranışlarından dolayı çok üzgündür. Onunla tekrar eskisi gibi olmanın yollarını aramaktadır.

Şeniz, Cenk'in iplerini Cemre'nin eline aldığını görünce çok öfkelenir. Cenk'in peşinde dolaşmasından dolayı ona kızgındır. İkisini ayırmanın yollarını arar. Cenk'i geçmişe götürecek kötü bir plan yapar. Onun önünde balkon kenarına çıkarak intihar etmeye kararlı olduğunu gösterir. Cenk, Nedim'in düşüşünden kaynaklı travması ile bu görüntü karşısında kendisini kötü hisseder.

ZALİM İSTANBUL DİZİSİ OYUNCULARI

Fikret Kuşkan



AGAH KARAÇAY

Deniz Uğur

SEHER YILMAZ

Mine Tugay

ŞENİZ KARAÇAY

Ozan Dolunay

CENK KARAÇAY

Simay Barlas

DAMLA KARAÇAY

Berker Güven

NEDİM KARAÇAY

Bahar Şahin

CEREN YILMAZ

Sera Kutlubey

CEMRE YILMAZ

İdris Nebi Taşkan

CİVAN YILMAZ