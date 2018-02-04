17 Aylık Dehşet! Zalim Çift Genç Kızı Cinsel İlişki Kölesi Yaptı
İngiltere'de yaşayan zalim çift, 20 yaşındaki genç kızı 17 ay boyunca cinsel ilişki kölesi olarak evlerinde tuttu.
İngiltere'nin Leicester şehrinde 20 yaşındaki bir kadını evlerinde cinsel ilişki kölesi olarak tutan çift yakalandı. 27 yaşındaki Kevin Warren ve sevgilisi olan 35 yaşındaki Donna Morris cezaevine gönderilirken, zalim çiftin genç kadını 17 ay boyunca fiziksel, duygusal ve cinsel istismara maruz bıraktı.
"HAYVANDAN DAHA KÖTÜ"
Polisin yaptığı açıklamaya göre köle olarak tutulan kadın "hayvandan daha kötü" durumdaydı. Cani çift tecavüz başta olmak üzere genç kadına uyguladıkları istismar sebebiyle çifte 22 yıl hapis cezası verildi.
"NASIL BAŞIMA GELDİ İNANAMIYORUM"
Tutsak tutulan kadın, "Şu an geriye dönüp baktığımda bu durumun, ne kadar alçaltıcı, acımasız ve travmatik olduğunu ve bunun nasıl başıma geldiğine hala inanamıyorum" dedi.
YORUMLAR (22)
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Bu kız bunların eline nasıl geçti,ve 17 ay nasıl kimse fark etmedi?Cevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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7 göbeğine bak derler ortaçağ ruhu bitmez bunlarda teknolojisine bakmayın ruhları sapık barbar ve katil ab de organ ihtiyacı yok niye suriyeli çocukların ırzına gectiler kesti ve organlarını aldılar ve daha nice vahşet. Ve bu ahlaki yozlasma bizde de olustu cok esli ilişkiler polis baskınları es degiştirmeler bu manyaklar bu sosyal hastalık buralara gelmeden tedbir ve cok agır cezalar uygulanmalı tv de bir kızı kacırıp toplu ifal edenler ellerini kollarını sallayarak geziyo bu tv etkisiyle topluma sapıklık sapkınlık enjekte ediliyo. Tedbir alınmadıkca hukuki sosyal bu ruhsal veba ilerlerCevap Yaz 75 5 Yayından Kaldır
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BU GİBİLRİ YAŞATMAK İNSANLIĞA İHANETTİRCevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
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Kadinin ruhunu sattığı yüzüne yansitilmis durumda şunu diri diri yaksalar ateşe üzülürümCevap Yaz 46 3 Yayından Kaldır
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pislikler..Cevap Yaz 43 2 Yayından Kaldır