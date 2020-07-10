Zalgiris Kaunas'ın yeni hedefi: Jasikevicius yerine Ertuğrul Erdoğan
Sarunas Jasikevicius'un Barcelona'ya gitmesinin ardından koç arayışlarını sürdüren Zalgiris Kaunas için flaş bir iddia ortaya atıldı.
10.07.2020 02:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 03:10
Sarunas Jasikevicius'un Barcelona'ya gitmesinin ardından koç arayışlarını sürdüren Zalgiris Kaunas için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Litvanya basınından Donatas Urbonas'ın haberine, Zalgiris Kaunas, Galatasaray'ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan'ı listeye aldı.
Haberde; Ertuğrul Erdoğan'ın Sarunas Jasikevicius'tan önemli bir desteğe sahip olduğu belirtildi.
İki isim, Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'de oynadığı dönemde birlikte çalışmıştı.
Kaynak: Hürriyet