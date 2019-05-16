Zahret Nineye 100'üncü Yılda 'Hatıra Yüzüğü' Onuru

SAMSUN Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla hatıra yüzüğüyle onurlandırdığı kişilerden Zahret Başturan (99), eski günleri hatırladığını söyledi. Başturan, "Evlatlarımı Atatürk sevgisiyle büyüttüm" dedi.

Asarcık ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan, 4 çocuğu, 17 torunu ve 12 torununun çocuğu olan Zahret Başturan, o yıllara yeniden döndüğünü anlattı. Zahret nine, çok sevdiği Atatürk'ün ölümüne üzüldüğünü belirterek, "Atatürk öldüğü zaman çok gençtim, eşim de askerdeydi. Akrabamız gelip, evimizde 'Atatürk öldü' dedi; ama çok sessiz söyledi. Ben de neden çok sessiz söylediğini sordum. O da bize 'Atatürk'ün öldüğünü yabancı devletler duyarsa yeniden ülkemize saldırılar' diye korktuğunu söyledi. Eğer Atatürk olmasaydı Türkiye'nin adı silinip, giderdi. Türkiye'yi o kurtardı. Ölüm haberini alınca çok üzülmüştüm. Evlatlarımı Atatürk sevgisiyle büyüttüm" diye konuştu.

Annesiyle beraber yaşayan Abdullah Başturan (71) ise "Annemizin bu yaşa kadar yaşayıp, bu tarihe tanıklık etmiş olmasından çok mutluyuz. Annemin birçok anısı var; ancak yaşı ilerledikçe birçoğu silinip, gitti. Geçmişte Atatürk ile ilgili hatıraları var" dedi.

- Samsun

Kaynak: DHA