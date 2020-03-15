Zahide Yetiş'in moda aşkı Sempatik sunucu Zahide Yetiş, önceki gün Nişantaşı'nda Pınar Kerimoğlu'nun sahibi olduğu Lady Estrella mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.







Hem günlük hayatında hem de tv programı için Lady Estrella tasarımlarını kullandığını belirten Zahide Yetiş, moda tasarımcısı ve aynı zamanda markanın sahibi Pınar Kerimoğlu ile sohbet etti. Aldığı kıyafetlerin yanı sıra sipariş de veren Zahide Yetiş uzun alışveriş turundan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.