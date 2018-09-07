Zaharova: Teröristler Halkın İdlib'den Çıkışına Engel Oluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, teröristlerin halkın İdlib bölgesinden çıkışına engel olduklarını ve onları canlı kalkan olarak kullanacakları uyarısı yaptı.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Teröristler, halkın İdlib alanından insani koridorlar üzerinden çıkışına engel oluyorlar ve halkı canlı kalkan olarak kullanarak saklanmak amacıyla hükümet güçleri ile temas noktasında bulunan köylere götürüyorlar" diye uyardı. - Moskova