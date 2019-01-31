Zaharova: "Terörist Gruplar Sivillere Yönelik Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair Yalan İfadeler...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Terörist gruplar İdlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, haftalık basın brifinginde önemli konuları ele alırken, terörist grupların İdlib'de kimyasal silah provokasyonları yaptığını öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleştirilen basın brifinginde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un önümüzdeki günlerde yapacağı Orta Asya ziyaretleri hakkında bilgi veren Zaharova, "3-4 Şubat tarihinde Lavrov, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aidarbekov ile görüşme gerçekleştirecek. Ardından 4-5 Şubat tarihlerinde Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüşecek. 5-6 Şubat tarihlerinde ise Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak" dedi.

"İdlib'te provokasyondan vazgeçilmiyor"

Zaharova, Suriye'nin İdlib kentinde yaşananlara değinerek, "İdlib'de gerilim azalmıyor. Bölgede bulunan terörist gruplar yerleşim alanlarını bombalamaktan geri kalmıyor aynı zamanda Şam güçlerine karşı saldırılarda bulunuyor. Ayrıca terörist gruplar İdlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına dair yalan ifadeler ortaya atıyor. Bu da bölgede ciddi endişelere yol açıyor. Edindiğimiz istihbarat çalışmalarına göre, 'beyaz miğferli' isimli grup İdlib'deki hastanelerde bu tür provokasyon görüntülerinin hazırlanması için çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Latin Amerika ülkelerinden Venezuela'da patlak veren krizi değerlendirerek devam eden Zaharova, "ABD, Venezuela'daki mevcut durumu çok önceleri değiştirmeyi planladı. Venezuela'daki kriz bölgedeki diğer ülkeleri doğrudan etkileyecek ve izleri silinemeyen bir felakete yol açacaktır. En objektif şekilde tüm dünya ülkelerini Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde yaşananları analiz etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. ABD'nin Maduro hükümetine uyguladığı yaptırımlardan da bahseden Zaharova, "Washington'ın Maduro hükümetine karşı uyguladığı petrol ambargosu sabotajdır. Bu uluslararası ilişkilere zarar vermekle kalmayıp tüm bölgeye zarar verecek bir harekettir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA