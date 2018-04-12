Zaharova: Suriye'ye Karşı Güç Kullanılma Tehditleri Uluslararası Hakların İhlalidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve Fransa'nın Suriye'ye karşı güç kullanma tehditlerinin, " BM kurallarını ihlal" olduğu uyarısı yaptı.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD ve Fransa liderlerinden en üst düzeyde Suriye'ye karşı güç kullanılmasına ilişkin sert tehditler yapıldı. BM üye ülkelerine karşı güç kullanma tehditlerinin BM'nin kurallarını ihlal ettiğinin altını çizmek isterim" dedi.

Zaharova konuşmasına şöyle devam etti:

"Washington'dan durumu iyice kötüleştirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suçlamalar sadece Şam'a karşı yapılmıyor, ayrıca onlara göre Esad rejimini koruyan ve onun suçunu paylaşan Rusya Federasyonu da onların tehdidinin bir parçası.

"Biz tüm tarafları bu tür suçlamalar, tehditler ve daha da önemlisi planlı eylemlerin sonuçları üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye davet ediyoruz. Kimse batılı yöneticilere küresel jandarma, savcı, hakim rolünü vermedi. Bizim tavrımız belli, biz krizin oluşmasını amaçlamıyoruz. Mevcut sorunları çözmek için bizim partnerlerimizde mantığın önde gelmesini ümit ediyoruz." - Moskova